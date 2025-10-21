Выставка «Кочевники во времени» проходит в ОАЭ

Афиша
159
Дана Аменова
специальный корреспондент

 Казахстанская художница Балнур Асановой представила авторские произведения в Etihad Modern Art Gallery в Абу-Даби

С 16 по 25 октября 2025 года в Etihad Modern Art Gallery пройдет выставка «Кочевники во времени» известной казахстанской художницы и дизайнера Балнур Асановой, сообщает Kazpravda.kz 

Экспозиция представляет собой художественное осмысление памяти кочевой цивилизации — традиций, духовных ценностей и культуры Великой степи. Работы художницы объединяют прошлое и будущее, демонстрируя преемственность поколений.

На выставке будут представлены:

- гобелены – создающие новую пространственную глубину;

- живопись – яркая палитра, органические формы и экспрессивный стиль;

- керамика – символ памяти предков;

- коллекции одежды – с уникальной орнаментальной вышивкой и аппликацией, современное прочтение культуры кочевников.

Напомним, Балнур Асанова – кандидат искусствоведения, арт-директор Академии моды «Сымбат», лауреат международных конкурсов и участница Недели моды в России, Дубае, США и Казахстане. Её работы экспонировались в Турции, Австрии, Египте, Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Швеции и США, а также находятся в частных коллекциях по всему миру.

Даты выставки: 16–25 октября 2025

Время работы: ежедневно 10:00–17:00

Адрес: Etihad Modern Art Gallery, V15, Al Huwelat St. Al Bateen, Абу-Даби, ОАЭ

#выставка #ОАЭ #Абу-Даби #«Кочевники во времени» #Балнур Асанова

