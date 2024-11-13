Выставка к 100-летию художника Нагым-Бека Нурмухаммедова открылась в Астане

Экспозиция вернисажа насчитывает около 50 произведений из фондов ведущих музеев страны

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Национальном музее РК состоялось торжественное открытие выставки, приуроченной к 100-летию народного художника Казахстана Нагым-Бека Нурмухаммедова, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минкультуры, экспозиция, включающая около 50 произведений из фондов ведущих музеев страны, состоит из двух тематических разделов: «Пейзажи родного края» и «Труд и честь: портреты людей труда», которые ярко демонстрируют глубокую связь художника с родной землёй и её людьми.

Работы Нурмухаммедова, выставленные на международных площадках, по праву считаются символом казахстанского изобразительного искусства, подчеркнули в министерстве.

На открытии выставки присутствовали близкие художника, искусствоведы и культурные деятели, которые поделились своими мыслями о его значительном вкладе в развитие казахстанской культуры и искусства.

Выставка будет открыта для посетителей до 8 декабря 2024 года.