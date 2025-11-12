Выставка «Скрытые жемчужины Казахстана» покорила Финляндию

9
Дана Аменова
специальный корреспондент

Мероприятие собрало более 200 гостей

Фото: МИД

В Хельсинки с большим успехом прошла выставка «Скрытые жемчужины Казахстана», представившая красоту и многообразие природы, культуры и туристического потенциала Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

По информации ведомства, гостям были продемонстрированы живописные картины и фотографии, раскрывающие неповторимую красоту казахстанских ландшафтов – от заснеженных гор Алтая и изумрудных озёр до бескрайних степей и чарующих каньонов. Особый интерес вызвала традиционная казахская юрта, украшенная национальными убранствами и элементами прикладного искусства, позволившая гостям прикоснуться к духу казахского гостеприимства.

В своём приветственном слове посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов отметил значение культурных инициатив для развития двусторонних отношений.

«Эта выставка – наш способ поделиться с финской публикой частицей Казахстана. Мы стремимся показать не только природную красоту нашей страны, но и богатство её культуры, традиций и современного духа», – подчеркнул посол.

Мероприятие собрало более 200 гостей, среди которых были финские общественные деятели, представители дипломатического корпуса, журналисты и друзья Казахстана.

Гости высоко оценили художественные работы и атмосферу мероприятия, отметив теплое гостеприимство, оригинальную подачу экспозиции и возможность глубже узнать о Казахстане.

Выставка «Скрытые жемчужины Казахстана» действительно покорила Финляндию, став ярким примером культурного диалога и укрепления дружбы между народами двух стран. 

#МИД #Финляндия #выставка #«Скрытые жемчужины Казахстана»

