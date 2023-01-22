Вывозить сельхозживотных запретили в Костанайской области

В Костанайской области временно запретили вывоз сельскохозяйственных животных, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Instagram Управления ветеринарии акимата Костанайской области.

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Как сообщили в ведомстве, с введением в обязательные ветеринарно-профилактические мероприятия вакцинации сельскохозяйственных животных против ящура Всемирной организацией здоровья животных приостановлен официальный статус Костанайской области как зоны свободной от ящура без вакцинации.

"Для того чтобы восстановить официальный статус Костанайской области уже как зоны свободной от ящура с вакцинацией, временно запрещен вывоз сельскохозяйственных животных с территории Костанайской области в Юго-Восточные области (Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области, области Жетысу и Абай, города Алматы и Шымкент)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что вывоз запрещен не зависимо от цели: продажа, откорм, разведение, убой.