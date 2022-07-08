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Происшествия
"Выйдет и начнет кромсать людей": соседи невменяемого убийцы боятся его возвращения

В Алматинской области жители поселка Космос боятся возвращения соседа из психиатрического стационара. В прошлом году мужчина жестоко расправился с пожилой женщиной и тяжело ранил ее внука. Расследование завершилось совсем недавно. Убийцу признали невменяемым и направили на принудительное лечение на неопределенный срок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Родственники жертвы с таким наказанием не согласны. Требуют для преступника пожизненного заключения, отмечается в сюжете телеканала.

В поселке Космос до сих пор не могут забыть трагедию, которая случилась прошлым летом. 53-летний мужчина жестоко убил пенсионерку и сделал инвалидом ее восьмилетнего внука.

Тахмина Саталкина, дочь погибшей: «Она денег не дала, он без разговору стал бить по голове топором, потом ударил ее ножом в грудь. Это все видел ребенок. Он начал заступаться, чтобы как-то отбить бабушку от него. «Но в этот момент, говорит, у меня что-то зашипело в боку, заболело».

По словам дочери, бабушка с внуком находились в зале. Внезапно к ним ворвался сосед с топором и ножом. Требовал дать ему денег. Услышав отказ, мужчина взбесился. Нанес пенсионерке два удара топором по голове и еще два ножом в грудь. Затем пырнул ребенка и закрылся в своей комнате.

Пенсионерка скончалась на месте. Раненый ребенок с криками выбежал на улицу, соседи отправили его в больницу. Мальчику зашили легкое, диафрагму, печень и удалили одну почку.

Расследование длилось почти год. В итоге убийцу отправили в психиатрический стационар на принудительное лечение.

Сельчане утверждают: в молодости этот мужчина убил свою мать, за что 17 лет провел в спецлечебнице в Актасе, а потом вышел и продолжил жить как ни в чем не бывало, говорится в сюжете.

Люди боятся, что его снова могут выпустить на свободу.

«У меня есть дети, у всех соседей, очень много детей в поселке. Мы боимся, что он выйдет и начнет по новой кромсать людей. Это страшно на самом деле. Его еще раз собираются выпускать. Ну, через год, три, пять лет – но он выйдет. Поэтому мы очень просим, чтобы его не было вообще нигде. Вот Актас, тюрьма – пожалуйста, пускай там живет», – говорит соседка Марина Гранит.

Все дело в том, что конкретный срок пребывания убийцы в стационаре не определен. Медкомиссия будет ежегодно обследовать пациента и принимать решение о его дальнейшей изоляции.

«По результатам рассмотренного дела судом Судариков признан невменяемым. Уголовное дело в отношении него прекращено, а он сам направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением в поселке Актас Талгарского района Алматинской области. К данному решению суд пришел на основании заключений комиссии экспертов судебно-психиатрической экспертизы. Он представляет опасность для себя и окружающих», – отметил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области Ержан Жанузаков.

Пострадавшая семья и соседи с решением суда не согласны. Они требуют изолировать мужчину от общества пожизненно.

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