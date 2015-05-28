Выйти на рынки Балканского региона и ЕС

В ходе переговоров главы Правительств обсудили перспективы сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Стороны отметили значительный потенциал для развития торгово-экономического партнерства, а также пришли к единому мнению о необходимости активизации двусторонних отношений по многим направлениям.

– Сегодня состоялись очень плодотворные переговоры, в ходе которых мы обсудили возможности для улучшения нашего сотрудничества с хорватскими компаниями. Мы надеемся продолжить взаимодействие с бизнес-кругами Хорватии. Плодотворное сотрудничество с предпринимателями позволит нам выйти на рынки Балканского региона и Европейского союза, – сказал К. Масимов на пресс-конференции по итогам встречи.

Также К. Масимов пригласил хорватские компании работать в Казахстане, подчеркнув, что республика является своего рода хабом Евразийского региона.

В свою очередь З. Миланович отметил, что для хорватской делегации огромная привилегия находиться с официальным визитом в Астане.

– Я представляю хорватских предпринимателей, которые проявляют большой интерес к ведению бизнеса в Казахстане. Я надеюсь, что данный визит принесет определенные результаты и подписание многих контрактов, – сказал Премьер-Министр Хорватии.

По итогам переговоров подписан Протокол намерений между Правительствами двух стран о подготовке к подписанию Соглашений и Меморандумов между РК и РХ в экономической, инвестиционной, правовой, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.



