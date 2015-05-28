Выйти на рынки Балканского региона и ЕС

В ходе переговоров главы Правительств обсудили перспективы сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Стороны отметили значительный потенциал для развития торгово-экономического партнерства, а также пришли к единому мнению о необходимости активизации двусторонних отношений по многим направлениям.
– Сегодня состоялись очень плодотворные переговоры, в ходе которых мы обсудили возможности для улучшения нашего сотрудничества с хорватскими компаниями. Мы надеемся продолжить взаимодействие с бизнес-кругами Хорватии. Плодотворное сотрудничество с предпринимателями позволит нам выйти на рынки Балканского региона и Европейского союза, – сказал К. Масимов на пресс-конференции по итогам встречи.
Также К. Масимов пригласил хорватские компании работать в Казахстане, подчеркнув, что республика является своего рода хабом Евразийского региона.
В свою очередь З. Миланович отметил, что для хорватской делегации огромная привилегия находиться с официальным визитом в Астане.
– Я представляю хорватских предпринимателей, которые проявляют большой интерес к ведению бизнеса в Казахстане. Я надеюсь, что данный визит принесет определенные результаты и подписание многих контрактов, – сказал Премьер-Министр Хорватии.
По итогам переговоров подписан Протокол намерений между Правительствами двух стран о подготовке к подписанию Соглашений и Меморандумов между РК и РХ в экономической, инвестиционной, правовой, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
В строю – офицеры запаса
Фундамент политики и экономики
Сила армии не только в оружии
Поддержаны проекты в сфере обработки
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Спецтехника с иголочки
От концепции – к реальным проектам
От финишной прямой к новому старту
Найти свое место в бизнесе
Эхо тюркских танцев
Дело, которое будет всегда
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
Европейцы «клюют» на филе
Сокровища, собранные с любовью
Батима, Толкын, Гонерилья...
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]