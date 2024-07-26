Проблемы логистики обсудили на межправительственной комиссии РК и РФ

В Астане состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству между РК и РФ – Сериком Жумангариным и Алексеем Оверчуком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: правительство РК

Встреча, инициированная российской стороной, была посвящена широкому кругу вопросов, включая транспортное взаимодействие.

В своем приветственном слове Серик Жумангарин отметил взаимную заинтересованность в расширении потенциала международного транспортного коридора «Север-Юг» и активное участие представителей РФ в первом транспортном торгово-экспортном форуме «Север - Юг», прошедшем 19-20 июля в Актау.

«На транспортном форуме казахстанская сторона объявила о скидке на транзит всех видов грузов по коридору «Север – Юг» до 50%, вместе с Россией, Туркменистаном, Ираном подписали дорожную карту о развитии потенциала восточной ветки коридора. В рамках приоритетных для ЕАЭС проектов, направленных на развитие восточной ветки «Север – Юг», будем вместе с российскими партнерами реализовывать интеграционные инфраструктурные проекты. В целом между нашими странами хорошо развивается промкооперация – это 136 проектов на общую сумму $26,4 млрд. Успешно реализованы 38 совместных проектов, сейчас в работе – 28 на сумму $1,9 млрд», — подчеркнул вице-премьер Казахстана.

Во время двусторонней встречи участники обсудили возможность увеличения грузопотока с российской стороны по восточной ветке коридора «Север-Юг», через ж/д станцию «Болашак». Представитель РФ также отметил, что, подписанная на транспортном форуме в Актау дорожная карта, даст импульс увеличению грузопотока. В целях наращивания объемов транзитных перевозок через Казахстан национальная компания «Қазақстан темір жолы» реализует проект по строительству нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на российской станции Селятино. Это позволит сформировать замкнутый логистический цикл на маршруте КНР-РК-РФ путем консолидации грузовой базы в Сиане (КНР) и Селятино (РФ) и организации транзитных перевозок через Казахстан. На встрече стороны договорились, что представители РФ рассмотрят возможность строительства подъездной автомобильной дороги к ТЛЦ, необходимой для полноценной реализации проекта.

Участники встречи обсудили принимаемые казахстанской стороной меры по взысканию частичных таможенных платежей с временно ввезенных иностранных полуприцепов, нарушивших требование таможенного законодательства ЕАЭС. Стороны договорились вместе работать над совершенствованием норм таможенного контроля.

Вопрос закрытия всех автомобильных пунктов пропуска между РФ и Беларусью для международных автоперевозок граждан третьих стран, кроме Лобок – Езерище, может быть решен до конца года – российская и белорусская стороны готовятся ввести в эксплуатацию информационную систему, позволяющую вести учет въезда и выезда иностранных граждан, что позволит урегулировать данный вопрос. В настоящее время ежедневно через Лобок – Езерище проходят около 60 казахстанских автотранспортных средств.

Участники встречи обсудили вопросы ветеринарных ограничений двух стран. В ближайшее время ожидается завершение интеграции инфорсистем РК и РФ по прослеживаемости животноводческой продукции, что обеспечит полную прослеживаемость продукции с момента производства до поставок. Аналогичная работа проводится и по растениеводческой продукции.

Также на двусторонней встрече участники обсудили вопросы финансово-банковского сотрудничества, в частности, получения денежных средств от погашенных облигаций эмитентов, взаимодействия в области энергетики, актуализацию действующих между странами соглашений и другие вопросы.