Взаимовыгодный обмен

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с министром сельского хозяйства РУ Жамшидом Ходжаевым.

– Благодаря усилиям Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева и Президента РУ Шавката Мирзиёева сотрудничество между нашими странами вышло на качественно новый уровень. Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает курс на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном, – подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер-министр отметил наличие существенного потенциала для наращивания взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса, совместной реализации инвестиционных проектов и выхода на рынки третьих стран.

За 9 месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между РК и РУ составил порядка 770 млн долларов. Основной объем экспорта из Казахстана в Узбекистан приходится на пшеницу и меслин, муку пшеничную или пшенично-ржаную, семена подсолнечника, сахар, крупный рогатый скот, пшеничные отходы. Соседи в основном поставляют в нашу страну вишню и черешню, свежий виноград, абрикосы, томаты, персики, хурму, овощи.

По итогам переговоров в присутствии главы Правительства министры сельского хозяйства двух стран подписали «Дорожную карту по активизации сотрудничества между РК и РУ в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу».

Документ предусматривает меры по развитию взаимодействия в 2019–2024 годах в сферах сельскохозяйственной науки, производства, сертификации, торговли, цифровизации, ветеринарии и животноводства, карантина растений.