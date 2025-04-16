Фото: instagram.com/ayyola.music/

Как пишет ufa.bfm.ru, Руслан (DJ Север) и Адель Шайхитдиновы стали заслуженными артистами Башкирии, а Ринат Рамазанов награжден званием народного артиста республики.



Группа приобрела мировую известность благодаря хиту Homay, написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Этот трек обогнал Леди Гагу в мировых чартах, а видео на платформе YouTube собрало миллионы просмотров.



Группа позиционирует себя как этно-музыкальный проект, вдохновленный наследием башкирского эпоса. AY YOLA — музыкальное трио, которое возвращает слушателей к истокам древнего эпоса «Урал-батыр».

«Наша цель — раскрыть смысл этого произведения через современное звучание, объединяя вековые традиции и актуальные музыкальные подходы. Мы не просто сохраняем эпос, а интерпретируем его в новую форму, сохраняя ключевые идеи и философию, которые были важны для наших предков. Истин, заключённых в «Урал-батыре», много? и мы стремимся донести их до современного слушателя, делая их доступными и понятными», – написали музыканты в соцсетях.

Там же добавили, что этот эпос — не просто история, а философия и мудрость, которые остаются актуальными и в наше время.