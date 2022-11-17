Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: пострадали 9 человек

В городе Петропавловске на территории станции технического обслуживания взорвался газовый баллон. Пострадали 9 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Происшествие попало в поле зрения камер наружного наблюдения. На кадрах видно, как тряхнуло крышу одного из сооружений, и следом повалил густой дым.

Как сообщили в группе по связям с общественностью Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, 17 ноября в 16:16 часов на центральный пункт пожарной связи поступила информация о взрыве в здании СТО.

Пожарные были на месте уже в 16:23. Как оказалось, произошел взрыв газовоздушной смеси, предварительно от утечки газа из баллона в легковом автомобиле. После возник пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров.

Врачи оказали помощь 9 пострадавшим, которых госпитализировали, их состояние устанавливается.

На вызов выезжали 43 человека из подразделений МЧС. Пожар локализован в 16:53. Жертв нет. Материальный ущерб и причина устанавливаются.