Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации

Аким области Нариман Турегалиев посетил многопрофильную городскую больницу в Уральске, где узнал о состоянии пострадавших от пожара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Западно-Казахстанской области.
Аким поручил руководителю управления здравоохранения и главному врачу больницы оказать соответствующую медицинскую помощь пострадавшим гражданам и держать ситуацию на контроле.
«В настоящее время пострадавшим в результате взрыва, произошедшего сегодня ночью в одном из кафе Уральска, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Так, 5 человек (2 мужчин и 2 женщин находятся в реанимации и один мужчина в травматологическом отделении) получают помощь врачебной бригады в многопрофильной городской больнице г. Уральск», - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 4 января в Уральске разрушилось двухэтажное здание кафе «Rizyq». В результате обрушения погибли два человека, также ближе к 15.00 сотрудники ДЧС ЗКО нашли тело еще одного человека.