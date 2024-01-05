Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации

Аким поручил руководителю управления здравоохранения и главному врачу больницы оказать соответствующую медицинскую помощь пострадавшим гражданам и держать ситуацию на контроле.

«В настоящее время пострадавшим в результате взрыва, произошедшего сегодня ночью в одном из кафе Уральска, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Так, 5 человек (2 мужчин и 2 женщин находятся в реанимации и один мужчина в травматологическом отделении) получают помощь врачебной бригады в многопрофильной городской больнице г. Уральск», - говорится в сообщении.