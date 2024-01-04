Двое человек погибло в результате взрыва в кафе Уральска

Предположительно под конструкциями могут находиться еще люди

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В результате хлопка газовоздушной смеси в Уральске обрушилось здание кафе «RIZYQ», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Западно-Казахстанской области.

Сообщается, что 4 января в 02:07 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в одном из зданий в Уральске.

"По прибытию к месту вызова было установлено, что в двухэтажном здании кафе «RIZYQ» предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 кв.м. и продолжительной площадью горения в 25 кв.м. Силами огнеборцев пожар был ликвидирован в 02:40", – рассказали огнеборцы.

По их данным, из-под разрушенных конструкций спасено 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, 1 человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются. Предположительно под конструкциями могут находиться еще люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются.





Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе ДЧС ЗКО организована работа горячей линии по номеру 8 (7112) 55-40-88, добавили в департаменте.

В акимате области сообщили, что аким ЗКО Нариман Торегалиев приехал на место происшествия и ознакомился с ходом инцидента.