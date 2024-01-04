Тело третьего погибшего обнаружили на месте взрыва в кафе Уральска

Ранее было известно о двух погибших после взрыва и обрушения здания кафе «RIZYQ»

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В Уральске продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушенного от взрыва кафе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС ЗКО.

Отмечается, что работы осложнены большим количеством обрушенных конструкций.

"Поврежденные свисающие части здания создают угрозу задействованным на месте спасателям, идет полный разбор здания. На месте задействованы силы ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи, всего 190 человек и свыше 50 единиц техники. Также оказывается психологическая помощь родным пострадавших и погибших", – рассказали спасатели.

Напомним, в результате хлопка газовоздушной смеси в Уральске загорелось и обрушилось здание кафе «RIZYQ». Силами ДЧС были обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, 1 человек от госпитализации отказался.