Фото: Kazpravda.kz
Общество
Взяла кредиты в пяти банках и перевела мошенникам жительница Петропавловска

В Северо-Казахстанской области осуждены 25-летний и 30-летний жители Алматы. Они причастны к интернет-мошенничеству, в результате которого жительнице Петропавловска был причинён ущерб свыше 8,5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

Как стало известно, неизвестный преступник позвонил женщине и, представившись сотрудником банка, заявил, что мошенники оформили на неё кредиты. Чтобы воспрепятствовать им, якобы необходимо ей самой взять кредиты и перевести деньги на указанные счета. Действуя по указаниям мошенника, горожанка оформила займы в пяти банках.

В результате оперативно-розыскных мероприятий североказахстанские оперативники совместно с алматинскими коллегами вычислили группу лиц, причастных к данному преступлению. Так, в СКО перед судом предстали двое жителей Алматы. Они принимали деньги от потерпевших для отправки другим участникам мошеннической сети. Старший из них, бывший банковский работник, хорошо разбирался в финансовых технологиях и конвертировал деньги в выгодные активы.

"Также они отыскивали людей, нуждавшихся в деньгах, и покупали у них банковские карточки для осуществления мошеннических
действий, — уточняет начальник управления криминальной полиции ДП СКО подполковник полиции Марат Жумалиев. — Старшему из подсудимых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Его подельник приговорён к 3,5 годам лишения свободы".

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