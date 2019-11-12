Взятка за покровительство. Чиновника задержали в Алматинской области

Общество
Екатерина Елисеева
Скрин с видео
Антикоррупционной службой совместно с Департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области выявлены факты совершения должностными лицами лесного хозяйства и животного мира коррупционных преступлений, передает Kazpravda.kz.

"Начато досудебное расследование в отношении начальника РГУ "Каратальский отдел лесного хозяйства и животного мира", подозреваемого в неоднократном получении взяток в общей сумме 129 тыс. тенге (бытовая коррупция) от гражданина, за оказание покровительства в скупке, хранении, перевозке рыбных ресурсов на водоемах озера Балхаш, включающие в себя водоохранные полосы и зоны санитарной охраны", – сообщили антикоррупционщики.

По данным ведомства, в совершении аналогичного преступления также изобличен ведущий специалист-государственный инспектор Капшагайского отдела лесного хозяйства и животного мира.

"Он подозревается в получении взяток на системной основе в общей сумме 150 тыс.тенге за общее покровительство и незаконный лов запрещенными методами рыбы, а также в запрещенных местах на Капшагайском водохранилище. Досудебные расследования продолжаются", – дополнили в Антикоррупционной службе. 

Отмечается, что окончательные решения с определением степени вины подозреваемых, будут вынесены судом.


