Взятка за покровительство. Чиновника задержали в Алматинской области

Антикоррупционной службой совместно с Департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области выявлены факты совершения должностными лицами лесного хозяйства и животного мира коррупционных преступлений, передает Kazpravda.kz.
"Начато досудебное расследование в отношении начальника РГУ "Каратальский отдел лесного хозяйства и животного мира", подозреваемого в неоднократном получении взяток в общей сумме 129 тыс. тенге (бытовая коррупция) от гражданина, за оказание покровительства в скупке, хранении, перевозке рыбных ресурсов на водоемах озера Балхаш, включающие в себя водоохранные полосы и зоны санитарной охраны", – сообщили антикоррупционщики.
По данным ведомства, в совершении аналогичного преступления также изобличен ведущий специалист-государственный инспектор Капшагайского отдела лесного хозяйства и животного мира.
"Он подозревается в получении взяток на системной основе в общей сумме 150 тыс.тенге за общее покровительство и незаконный лов запрещенными методами рыбы, а также в запрещенных местах на Капшагайском водохранилище. Досудебные расследования продолжаются", – дополнили в Антикоррупционной службе.
Отмечается, что окончательные решения с определением степени вины подозреваемых, будут вынесены судом.