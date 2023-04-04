Warner Bros. заключит сделку о создании онлайн-сериала о Гарри Поттере

Компания Warner Bros. Discovery Inc. близка к заключению сделки по созданию нового онлайн-телесериала по мотивам Гарри Поттера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Аманжолова Айман

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения HBO Кейси Блойс работают над соглашением с писательницей Джоан Роулинг, но на данный момент оно не заключено.

Роулинг будет участвовать в работе над сериалом, чтобы контролировать его близость к оригиналу, однако не будет выступать в качестве его основного создателя.

Бренд " Гарри Поттер" породил ряд успешных продуктов и спин-оффов. Сотрудничая с компанией Avalanche Software, Warner Bros. в феврале выпустила ролевую игру Hogwarts Legacy, основанную на вселенной "Гарри Поттера".