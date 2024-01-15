Wildberries продолжает поиск 16 работников сгоревшего склада

Фото: pitertop1 / VK

На 7:20 утра на складе находилось 1200 человек. В воскресенье вечером стало известно, что открытое горение ликвидировано, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что в настоящее время, проводится проливка и разборка конструкций.

"Пропавшими никто из исполнителей склада в Шушарах не числистся. Продолжаем связываться с исполнителями склада, которые находились 13 января на месте. Горячая линия для родственников работает круглосуточно. Первые компенсации продавцам выплатим 15 января. Ущерб уточняется", – рассказали в компании.

Ликвидация возгорания на складе в Шушарах продолжается — ситуация под контролем сотрудников МЧС. Причины возгорания уточняются.