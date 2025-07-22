Сборная Казахстана по художественной гимнастике выступит на турнире в Румынии

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Ожидается участие около 200 спортсменов из 42 стран

Фото: пресс-служба НОК

Сборная Казахстана по художественной гимнастике, ранее выступившая на чемпионате Азии, примет участие в этапе World Challenge Cup, который пройдёт с 25 по 27 июля в румынском городе Клуж-Напока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Этот престижный турнир включён в календарь Международной федерации гимнастики (FIG). Ожидается участие около 200 спортсменов из 42 стран. Казахстан на соревнованиях представят восемь гимнасток.

В индивидуальной программе выступят Айбота Ертайкызы и Айым Мейржанова. В групповых упражнениях за команду Казахстана выступят Айда Хакимжанова, Айзере Кенес, Жасмин Жунисбаева, Кристина Чепульская, Айзере Нурмагамбетова, Мадина Мырзабай.

В НОК напомнили, что World Challenge Cup в Румынии станет финальной проверкой перед главным стартом сезона – чемпионатом мира. Главная задача сборной Казахстана – достойно выступить как в индивидуальной, так и в групповой программе.

#турнир #художественная гимнастика #Румыния #НОК #World Challenge Cup

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