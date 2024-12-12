WSJ показал старение Китая на примере умирающего города

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Уровень рождаемости стремительно падает, а около трети населения города — пенсионеры старше 60 лет. Такое же будущее прогнозируют и всему Китаю к 2035 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Умирающий китайский город Фушунь столкнулся с растущей долей пожилого населения и нехваткой молодежи, сообщает The Wall Street Journal.

«Признаки старения повсюду. На автобусных остановках висит реклама кладбищ. Такси рекламирует зубные импланты», — пишет газета.

Фушунь прежде лидировал по государственным инвестициям и ограничению рождаемости. Так, провинция Ляолин, в которой находится город, начала ограничивать рождаемость задолго до введения политики одного ребенка.

Политику ограничения рождаемости — «одна семья — один ребенок» — ввели в Китае в 1979 году, когда государство оказалась перед угрозой демографического взрыва. В 2015 году всем семьям разрешили заводить двоих детей, в 2021 году — троих. Из-за демографической политики прирост населения начал замедляться. Также возникла проблема старения населения.

Теперь же Фушунь олицетворяет экономическую и демографическую напряженность, с которыми, по версии издания, через 10 лет столкнется весь Китай. Уровень рождаемости в городе на одну женщину составляет 0,7. При этом 2,1 — средний показатель, необходимый для стабильного поддержания численности населения.

Некоторое время Фушунь входил в десятку крупнейших китайских городов с тяжелой промышленностью. В какой-то момент на него приходилось 50% добычи нефти в Китае и одна десятая часть добычи угля. Однако шахты и нефтеперерабатывающие заводы давно закрылись после перехода Китая к политике отказа от угля, и за последнее десятилетие экономика города сократилась примерно на 25%.

Жители Фушуня рассказывают, что в государственных угольных и горнодобывающих компаниях политика «одна семья — один ребенок» применялась особенно жестко. Поддерживаемые государством профсоюзы были обязаны заставлять женщин делать аборт, если беременность не была одобрена властями. Те, кто не подчинялся, могли потерять работу, говорят жители.

«В городском автобусе десятки пожилых людей болтают о пенсии и нянчатся с горсткой маленьких детей в салоне, следя за тем, чтобы малышам достались места. Автобус проезжал мимо пустующих многоквартирных домов, в которых когда-то кипели семьи шахтеров, и остановился возле бывшей начальной школы, которая была превращена в дом престарелых», — описывает корреспондент издания обстановку в городе.

В 2015 году город столкнулся с дефицитом средств на выплату пенсий в размере $1,5 млрд. В настоящее время Фушуню удается платить пенсионерам за счет субсидий центрального правительства.

Население страны начало сокращаться в 2022 году. Согласно прогнозу, к 2035 году демографическая ситуация во всем Китае будет такой же, как и сейчас в Фушуне, где треть населения — пожилые люди старше 60 лет.

За 2024 год по всей стране число рождений упадет до 8 млн — это меньше половины рожденных в Китае в 2015 году. Именно этот год был последним, когда в стране продвигалась политика одного ребенка в семье.

В конце октября доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа для борьбы с демографическими проблемами и гендерным дисбалансом предложил китайцам искать жен в других странах.

Ранее стало известно, что власти Токио планируют ввести четырехдневную рабочую неделю. Основная цель – повышение рождаемости.