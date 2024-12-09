В Токио планируют ввести четырёхдневную рабочую неделю

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Основная цель - повышение рождаемости

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Власти Токио хотят ввести четырёхдневную рабочую неделю для всех государственных служащих, чтобы повысить рекордно низкий уровень рождаемости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на CNN

Как отмечается, новые правила могут вступить в силу в апреле. 

Кроме того, власти города намерены также позволить родителям, чьи дети учатся в начальной школе, отказываться от части своей зарплаты за возможность пораньше уйти с работы. 

В публикации говорится, что многие социологи связывают падающие показатели рождаемости в Японии с культурой труда и растущей стоимостью жизни.

Ранее сообщалось, что численность населения Японии сокращается из-за рекордно низкой рождаемости в стране и высокой смертности. 

В декабре сообщалось, что рекордное снижение рождаемости зафиксировано в ЕС. Всего 3,65 млн детей появилось на свет за год.  

#дети #работа #Япония #рождаемость

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