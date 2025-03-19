«Я больше не ребенок» – Киркоров сообщил о смерти отца

Музыка,Россия
100
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Бедрос Киркоров умер 18 марта, артисту было 92 года

Фото: @fkirkorov

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

О его смерти на своей странице в соцсети Instagram сообщил его сын Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал он.

Как стало известно, артист умер из-за остановки сердца.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС.

С 1966 года Киркоров принимал участие в эстрадной программе «Мелодия друзей», где выступали артисты из социалистических стран под аккомпанемент Государственного эстрадного оркестра РСФСР во главе с Леонидом Утесовым.

Вскоре начал выступать с сольной программой «София — Москва, Москва — София», которая исполнялась под оркестровую фонограмму. Киркоров стал первым певцом на советской эстраде, работавшим в таком формате. В 1970-х годах и начале 1980-х был солистом Московской областной филармонии, а с 1984-го — солистом Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского. Выступал с оркестром русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова.

Среди песен, которые Бедрос Киркоров исполнял, — «Алеша» (музыка Эдуарда Колмановского, стихи Константина Ваншенкина), «Судьба» (музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского), «Я люблю тебя, Россия» (музыка Давида Тухманова, стихи Михаила Ножкина), «Песня о Калитине» (музыка Оскара Фельцмана, стихи Бориса Дубровина).

В СССР певец выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими.

В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

Кроме того, артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».

 

#смерть #артист #похороны #Бедрос Киркоров #Филипп Киркоров

Популярное

Все
Точкой роста должен стать туризм
Образ будущего страны
Укрепляя обороноспособность страны
К другим прицениться, свое показать
От прямого субсидирования к льготному кредитованию
«Поменять коленку» можно в Улытау
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О Саткалиеве А. М.
Массаж и ЛФК с доставкой на дом
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан
Собственный бренд создала жительница Конаева
Праздник начинается с айтыса
Весеннее возрождение
Нашли применение отходам из пластика
На службу – в чапане и камзоле
Переселение должно быть под контролем
Предупрежден – значит вооружен
Воде – дорогу!
Венгерские инвесторы построят три завода
Разъяснены правовые нормы
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
За знаниями – на Skills Enbek
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
От Волги до Берлина
Sim-Box нашли в машине иностранца в Астане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Читайте также

Молодых музыкантов-народников приглашают принять участие в …
Димаш Кудайберген анонсировал сольный концерт в Лондоне
Юная астанчанка представит Казахстан на песенном конкурсе в…
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного компози…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]