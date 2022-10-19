"Я ежедневно работаю, прилагаю все силы" – премьер ответил на вопрос о своей отставке

Премьер-министр Алихан Смаилов в интервью журналистам в Мажилисе ответил на призыв к его отставке, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я ежедневно работаю, прилагаю все силы. Я благодарен поддержке, оказанной главой государства и обществом, и приложу все силы, чтобы оправдать возложенное доверие. Оценку даст президент и население», - сказал глава Кабмина.

Между тем, журналисты считают, что Алихану Смаилову не достает твердости в работе с подчиненными – министрами и их заместителями.

«Вопрос не в том, чтобы кого-то ругать или уволить, а в организации работы. Чтобы все работало системно. Чтобы достичь поставленных задач. Это моя принципиальная позиция», - ответил премьер.