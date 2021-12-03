"Я глубоко разочарован" – Головкин о переносе боя с Муратой
Адиль Саптаев
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин отреагировал на вынужденный перенос его боя с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Боксеры планировали сразиться на ринге Saitama Super Arena в Сайтаме 29 декабря, однако из-за введения запрета на посещение Японии иностранцами поединок был отложен до следующего года.
«Я глубоко разочарован тем, что бой в Японии был отложен, но здоровье и безопасность людей всегда должны быть приоритетом. С нетерпением жду возвращения на ринг как можно скорее. Берегите себя!», — написал в соцсетях GGG.
Промоутерская компания Teiken, сотрудничающая с чемпионом мира WBA Super Риотой Муратой, подтвердила информацию о переносе боя с обладателем титулов IBF и IBO Геннадием Головкиным.
«Объединительный бой был запланирован на 29 декабря в Сайтаме (Япония), но теперь пройдет в 2022 году. Данное решение связано с запретом на въезд иностранцев на территорию Японии из-за распространения нового варианта коронавируса «омикрон», - говорится в распространенной информации.
Как гласит заявление на официальном сайте промоушна, поединок будет перенесен на весну следующего года. Точная дата боя будет объявлена позднее, после изучения эпидемиологической ситуации и консультаций с компетентными органами.