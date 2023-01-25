Я готов возглавить Федерацию тяжелой атлетики – Илья Ильин

Спортсмен Илья Ильин на коллегии Министерства культуры и спорта Казахстана рассказал о проблемах в Федерации тяжелой атлетики РК и предложил ее возглавить, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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"У меня есть обеспокоенность по работе Федерации тяжелой атлетики. Я уже 2 года в ней не как профессиональный спортсмен, а как спортивный менеджер. 2 года занимаюсь общением, разборками в каких-то ситуациях, которые приходится решать в команде. Уже год мы находимся в непонятном состоянии, не можем найти президента Федерации тяжелой атлетики", – посетовал Илья Ильин.

Он справедливо заметил, что тяжелая атлетика – один из самых медаленосных видов спорта в стране, и необходимо сберечь это.

"Вчера мне позвонили тренеры и сказали: "Илья, нужно что-то делать". Они предлагают работать одной командой, делать прозрачность и результаты, решать большие проблемы. А проблемы у нас есть, привозим медали, и тут же допинг-скандалы", – обозначил тяжелоатлет.

Спортсмен обратился к коллегам и руководству с просьбой принять решение по руководству ФТА.

"Я готов, я созрел, готов взять федерацию в свои руки со своей командой. Да у меня нет много миллионов, я не богатый человек, но я знаю всю подноготную этого спорта. Прошу поддержать, поставьте задачи, давайте выберем олимпийского чемпиона", – заявил Илья Ильин.

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов ответил, что знает о проблемах тяжелой атлетики в стране, и отметил необходимость отдельно встретиться, поскольку есть системные вопросы.