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Спорт
"Я слишком хорош": Данияр Елеусинов сделал заявление о завершении карьеры

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) прокомментировал возможное завершение карьеры в ближайшем будущем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мне не очень нравится бокс, я просто люблю побеждать. Мне нужен промоутер, мне нужно драться. Если этого не произойдет до конца года, мне придется завершить карьеру. Я слишком хорош, чтобы быть "оппонентом" для промоутера, я доказал это. Я заслуживаю промоутера, который верит в меня и готов бороться за меня", — считает Елеусинов.

Свой последний бой Данияр Елеусинов провел в декабре: он победил единогласным решением судей аргентинского боксера Хуана Эрнана Леаля (15-3, 4 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.

С тех пор казахстанец на ринг не выходил.

 

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