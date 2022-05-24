"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане

Полиция Нур-Султана расследует дело об изнасиловании 16-летней девочки с диагнозом ДЦП 55-летним водителем автобуса. Подозреваемого нашли, но отпустили под подписку о невыезде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Orda.kz.

По словам брата пострадавшей, его сестренка возвращалась из колледжа на автобусе, водитель попросил её остаться, чтобы "покатать её и показать город". Затем он отвёз на конечную остановку.

"Моя сестрёнка — инвалид с рождения, у неё ДЦП. Она как бы всё понимает, но человек очень податливый. Если понятуть её за собой, она пойдёт. В общих чертах, она ехала с колледжа. При попытке выйти, есть видеозаписи из автобуса, видно, что водитель её окликнул, она остановилась. По словам сестры, он сказал ей "постой здесь, поедем, я тебе город покажу". Она поддалась на это и уехала с ним. Доехали до конечной остановки, там никого толком нет, остановка "глухая". Ну и путём применения силы совершил над ней насилие", — рассказал брат девочки.

Он уточнил, что по времени движения по маршруту камера в автобусе была включена, но водитель отключил её на конечной остановке. Камеры не работали 17 минут. Когда всё закончилось, она выбежала из автобуса. Люди, стоящие на конечной остановке, помогли ей уехать.

"В общих чертах она описала, как всё было, но детально сказать не может. Она приехала домой, написала подруге, рассказала, что случилось. Потом её повели к гинекологу. До 12 часов ночи нас таскали из кабинета в кабинет. Только в полночь привезли в автобус, в котором всё это произошло. Я интересовался по поводу подозреваемого, нашли его или нет. Но его не могли найти первое время. С 12:00 они его искали и только в 04:00 нашли у него же дома. Привезли, допросили. После чего адвокат меня вызвал, я с сестрой приехал, мы провели очную ставку. Он со всем согласен, но сейчас пытается спрыгнуть, говорит, что это было по обоюдному согласию. Сестрёнка это отрицает", — добавил мужчина.

Сотрудники полиции после допроса отпустили подозреваемого под подписку о невыезде.

Начато досудебное расследование по статье 120 УК РК "Изнасилование".

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении". В настоящее время проводится расследование. По данному факту УП района "Алматы" начало досудебное расследование по статье УК РК "Изнасилование". Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", − прокомментировали в пресс-службе ДП Нур-Султана.