Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»

Общество
11
Любовь Доброта

Гран-при Международного конкурса певцов и народного танца Palanga 2023 достался юным хореографам из Шымкента.

фото из архива «Айгөлек»

Для участия в конкурсе в литовскую Палангу съехались исполнители и творческие коллективы со всех континентов. Тем более ценной стала победа танцовщиц из Шымкента, в очередной раз доказавших, что они – лучшие.

Порхать по сцене не помешала ни тяжелая дорогая – а добираться пришлось сутки, преодолев путь из Ташкента в Стамбул, далее в Ригу и только оттуда в Литву, – ни смена часового пояса.

– Быстрой акклиматизации способствовали прекрасная погода и природа, – считает руководитель ансамбля «Айгөлек» Райхан Каланова. – Нас расположили в райском месте – в хвойном лесу в восьми километрах от города. После нашей жары мы попали в красивейшие места. Утром – сильнейший ливень, а уже к вечеру светит солнце. Вез­де нас встречали с улыбками, отмечая красоту национальных костюмов и профессионализм танцовщиц, которые оценило и профессиональное жюри, не просто распределявшее места среди участников, но и анализирующее слабые и сильные стороны конкурсантов. О нашем коллективе все говорили исключительно в превосходной степени.

Конкурс и гала-концерт проводились на уличной сцене Паланги. Зрителей, особенно на заключительном концерте, было очень много. Все они стали свидетелями триумфа казахстанского хореографического ансамбля, в конкурсном репертуаре которого исключительно казахские народные и современные танцевальные композиции.

По традиции конкурса главный приз выполнен из янтаря. Обладателем его и стал шымкентский «Айгөлек». А еще ансамбль пригласили в октябре на танцевальный конкурс в Бразилию.

Это уже вторая победа за нынешнее лето в международных конкурсах детского хорео­графического коллектива, созданного 75 лет назад при городском Дворце школьников. В июле «Айгөлек» произвел фурор в Пинето (Италия), став безоговорочным победителем международного фестиваля Paradise Holiday.

Райхан Каланова убеждена, что язык танца – самый лучший, самый доступный. Отсюда и тот восторг, который неизменно у жителей разных стран вызывает знакомство с хореографическим искусством, казахскими народными танцами и национальными костюмами.

#танцы #гран-при #хореография #приз #Айгөлек #Palanga 2023

Популярное

Все
«Ордабасы» упрочил лидерство
Время говорить об Абае
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Токаев выразил соболезнования Путину
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Цена на арабику упала до минимума
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Такая «натура» совсем ни к чему
«Субботник» для отвода глаз
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Генерал-майора полиции Билялова приговорили к 5 годам лишен…
7 лет колонии получил создатель фонда "Архитекторы будущего"
Дожди и похолодание идут в Казахстан
12 человек погибли в аварии с автобусом в турецком городе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]