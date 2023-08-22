Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»

Для участия в конкурсе в литовскую Палангу съехались исполнители и творческие коллективы со всех континентов. Тем более ценной стала победа танцовщиц из Шымкента, в очередной раз доказавших, что они – лучшие.

Порхать по сцене не помешала ни тяжелая дорогая – а добираться пришлось сутки, преодолев путь из Ташкента в Стамбул, далее в Ригу и только оттуда в Литву, – ни смена часового пояса.

– Быстрой акклиматизации способствовали прекрасная погода и природа, – считает руководитель ансамбля «Айгөлек» Райхан Каланова. – Нас расположили в райском месте – в хвойном лесу в восьми километрах от города. После нашей жары мы попали в красивейшие места. Утром – сильнейший ливень, а уже к вечеру светит солнце. Вез­де нас встречали с улыбками, отмечая красоту национальных костюмов и профессионализм танцовщиц, которые оценило и профессиональное жюри, не просто распределявшее места среди участников, но и анализирующее слабые и сильные стороны конкурсантов. О нашем коллективе все говорили исключительно в превосходной степени.

Конкурс и гала-концерт проводились на уличной сцене Паланги. Зрителей, особенно на заключительном концерте, было очень много. Все они стали свидетелями триумфа казахстанского хореографического ансамбля, в конкурсном репертуаре которого исключительно казахские народные и современные танцевальные композиции.

По традиции конкурса главный приз выполнен из янтаря. Обладателем его и стал шымкентский «Айгөлек». А еще ансамбль пригласили в октябре на танцевальный конкурс в Бразилию.

Это уже вторая победа за нынешнее лето в международных конкурсах детского хорео­графического коллектива, созданного 75 лет назад при городском Дворце школьников. В июле «Айгөлек» произвел фурор в Пинето (Италия), став безоговорочным победителем международного фестиваля Paradise Holiday.

Райхан Каланова убеждена, что язык танца – самый лучший, самый доступный. Отсюда и тот восторг, который неизменно у жителей разных стран вызывает знакомство с хореографическим искусством, казахскими народными танцами и национальными костюмами.