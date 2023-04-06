Январские события: экс-начальнику ДКНБ по Алматинской области вынесли приговор

К 6 годам лишения свободы приговорили бывшего начальника Департамента Комитета национальной безопасности Казахстана по Алматинской области К., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Талдыкорганского городского суда.

Фото: astana.sud.kz

Дело в отношении К. рассматривалось по факту превышения должностным лицом власти и должностных полномочий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 УК.)

«Судом установлено, что К. будучи начальником ДКНБ по Алматинской области, пренебрегая своими должностными обязанностями, учитывая происходящие события, имевшее место 5 января 2022 года, дал незаконный приказ личному составу не принимать меры по обороне здания департамента; покинуть административное здание; уничтожить служебную и секретную документацию и разойтись по местам жительства, тем самым превысив свои должностные полномочия, что впоследствии повлекло захват здания ДКНБ. Иные обстоятельства не могут быть разглашены ввиду грифа «секретно», – отмечается в сообщении суда.

К. признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в правоохранительных органах 10 лет.

Экс-главу ДКНБ лишат специального звания генерал-майора национальной безопасности и государственных наград и орденов.

Приговор суда не вступил в законную силу.