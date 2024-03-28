Январские события: убийца четырехлетней Айкоркем осужден на семь лет

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Судебной коллегией по уголовным делам Военного суда РК в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в превышении власти с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия.

Ранее, суд первой инстанции оправдал подсудимого за отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения.

Уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, под грифом «секретно».

Апелляция пересмотрела дело по жалобам потерпевшей стороны и протесту прокурора, сообщает Верховный суд РК.

«Судебной коллегией установлено: 7 января 2022 года около 19:30 часов подсудимый, находясь на блокпосте, отдал находившимся в его подчинении военнослужащим незаконный приказ об открытии огня по приближающейся автомашине. В результате обстрела пассажиры этой автомашины: малолетняя (2017 г.р. А.Мелдехан) получила огнестрельное ранение, от которого скончалась, и несовершеннолетняя (2006 г.р. Ж.Мелдехан) пять огнестрельных ранений, причинившие тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении.

Вина осужденного доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

«Судебной коллегией Военного суда РК оправдательный приговор отменен и постановлен новый обвинительный приговор, которым военнослужащий признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы», - отметили в Верховном суде.

В адрес министра обороны РК вынесено частное постановление о допущенных военнослужащими нарушениях закона, а также причинах и условиях, способствовавших совершению преступления для принятия мер по их устранению и недопущению впредь.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.