Политика
Январские события ускорили процессы политической трансформации в Казахстане
Игорь Прохоров

Новый путь только начинается

Проведение республиканского референдума по поправкам в Конституцию без всякого преувеличения стало историческим событием в жизни Казахстана.

С момента проведения предыдущего общенародного голосования в 1995 году выросло целое поколение казахстанцев, которое теперь получило возможность высказать свое мнение относительно положений Основного закона страны. Всего 11,7 млн человек в стране обладают избирательным правом и имели возможность выполнить свой гражданский долг, проголосовав на референдуме.

– Тот факт, что большинство высказалось в поддержку предлагаемых поправок, говорит о высокой степени доверия к курсу Главы государства на политическую модернизацию, – говорит Лидия Пархомчик, эксперт ИМЭП.

Она отмечает, что январские события ускорили процессы политической трансформации. Однако старт нынешнему этапу реформирования был дан еще в 2019 году с инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о внесении изменений в закон о мирных собраниях и в закон о выборах. Прошедший респуб­ликанский референдум является логическим продолжением начатой работы.

Нужно подчеркнуть, что поддержанные на референдуме конституционные изменения были направлены на децентрализацию властных полномочий. Изменение баланса властных компетенций между Парламентом и Главой государства позволит отойти от суперпрезидентской модели государственного устройства.

При этом, как уже подчеркнул Глава государства в выступлении по итогам референдума, важно понимать, что нынешние поправки в Конституцию являются лишь первым этапом на пути политических реформ. Казахстану еще предстоит пройти большой процесс демократической трансформации.

– Для успеха дальнейшей политической модернизации было важно обеспечение общественного консенсуса в принятии данных поправок, – говорит Алия Оразгалиева, эксперт Института мировой экономики и политики.

То есть необходима явка более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, а также преобладающее количество положительных голосов.

Судя по результатам голосования, общей явки по республике, а также в разрезе регионов, референдум отвечает всем требованиям, для того чтобы считаться состоявшимся. Итоги референдума показывают высокий уровень консолидации общества и дают понимание того, что власти страны четко отслеживают основные запросы населения и выбрали наиболее верный путь реформирования политической системы. Конституционные изменения сформируют прочный фундамент нового и справедливого Казахстана, а социальная справедливость станет основой общественного договора.

Вместе с тем главный принцип предстоящей политической модернизации направлен на новые, честные и понятные правила общественной жизни.

– Вносимые конституционные изменения и то, как они были приняты, отвечают на самый главный общественный запрос – справедливость и честные правила игры для всего общества. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию стало по-настоящему историческим событием, имеющим огромное значение для будущего страны, – говорит Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП)

Он отмечает, на референдуме казахстанское общество выбирало, в каком направлении будет развиваться государство в ближайшем будущем. По сути, граждане голосовали за системное переустройство и обновление существующей политической модели.

Арман Токтушаков также говорит, что изменения в Конституцию в нашей стране впервые вносятся через общенародный референдум, что свидетельствует о стремлении Президента обеспечить процессу принятия конституционных поправок максимальную легитимность и открытость. Проведение общенационального референдума по конституционным поправкам является новой точкой отсчета в тех политических и экономических преобразованиях, которые были определены Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

По убеждению экспертов, через принятие конституционных поправок на республиканском референдуме закладывается прочная правовая основа обновленной государственной модели.

– Референдум стал историческим актом единства и сплоченности народа Казахстана, – говорит в связи с этим Еркин Тукумов, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. – Казахстанцы в очередной раз показали непоколебимость наших намерений жить в мире и согласии.

По его словам, важно помнить о том, что новый путь для нашей страны только начался. Вместе с политической модернизацией необходима и экономическая, должно идти социальное развитие государства.

Также, по мнению Еркина Тукумова, референдум позволил создать прочную основу для дальнейшей реализации масштабной программы политических реформ Президента Токаева. В самое ближайшее время предстоит пересмотреть действующие конституционные законы, принять более 20 новых законов. От того, насколько эффективной будет новая модель государственного управления, зависит устойчивость страны в глобальном мире, отметил глава института.

– Впервые за долгие годы граж­дане могут прямо, а не косвенно определить курс развития страны, – говорит Гульмира Туканова, старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК

По ее словам, референдум продемонстрировал, что казахстанцы верят в начатые Президентом реформы, поддерживают перемены и готовы к ним. Это единство и согласие по основным векторам развития государства особенно важны для той работы, которую Казахстану предстоит проделать после обновления Конституции.

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