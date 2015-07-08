Японская компания разработала технологию создания искусственных человеческих лиц

Японская компания Real-f Co. разрабатывает технологию создания искусственного человеческого лица, которую в будущем можно будет использовать в пластической хирургии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
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Как сообщают местные СМИ, на данном этапе специалистам компании удалось наладить производство точных копий лица того или иного человека из силикона.
Сначала с помощью специального сканера создается объемный макет лица, точность которого позволяет передать даже поры на коже и кровяные сосуды. Потом на 3D-принтере печатается "заготовка", на основе которой создается "маска" из силикона.
На изготовление такой модели уходит от двух недель до двух месяцев, стоит услуга около 300 тыс. иен ($2,4 тыс.).
"Я думаю, что эта технология имеет большое будущее в области медицины. Я хочу помочь тем, кто нуждается в этом", – говорит президент компании. По его словам, в адрес корпорации поступают многочисленные запросы как от исследователей и ученых, так и от простых людей, которые нуждаются в пластических операциях. Так что в ближайших планах – научиться переносить 3D-макет на более безопасные материалы. Заинтересованы разработками и программисты, занимающиеся созданием систем автоматического распознавания лица.
Несмотря на большие планы компании, пока ее клиентами являются в основном рекламные агентства и организаторы развлекательных мероприятий.