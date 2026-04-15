Яркий символ сближения культур

В рамках государственного визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан состоялась встреча заместителя Премьер-минист­ра – министра культуры и информации Аиды Балаевой с министром культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Алдаржавхланом Жуковыном.

Приветствуя коллегу, Аида Балаева выразила уверенность, что визит Главы Монголии станет важной вехой в расширении двустороннего сотрудничества. Заместитель Премьер-минист­ра уделила особое внимание развитию взаимодействия по направлениям архивного дела, культуры, литературы и креативных индустрий. Также была отмечена важность совместного изучения архивных фондов Монголии с участием казахстанских ученых, организации взаимных выставок художников, расширения литературных обменов, реализации совместных творческих проектов. Аида ­Балаева пригласила Алдаржавхлана Жуковына принять участие в Международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», который состоится 19–20 мая в Астане.

Алдаржавхлан Жуковын также подтвердил взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и расширении сотрудничества по всем ключевым направлениям.

Ярким символом культурного сближения стал концерт «Прекрасная Монголия» Монгольского национального академического большого театра искусства на сцене Казахского национального музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева. Мероприятие про­шло в рамках государственного визита Президента Монголии.

Выступая на открытии концерта, Аида Балаева отметила поступательное развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Монголией.

– Сегодня у нас есть конкретные результаты в сфере сохранения и популяризации культурного наследия. В рамках программы «Архив-2025» из Монголии в Казахстан были доставлены около ста копий фотодокументов и кинофильмов, что позволило глубже узнать наше общее прошлое. Особую динамику приобретают и книжно-литературные связи. В прошлом году исторический роман выдающегося монгольского писателя «Кровавая расправа над ламами» был издан на казахском языке тиражом три тысячи экземпляров и направлен в библио­теки страны, – сказала Аида Балаева.

В свою очередь министр культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии выразил искреннюю благодарность казахстанской стороне за организацию концерта и отметил, что данное мероприятие способствует укреплению дружбы и культурного сотрудничества между двумя странами.

– В 2024 году двумя министерствами было подписано совместное заявление о сотрудничестве, что придало новый импульс дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры и искусства. В рамках сегодняшней концертной программы вашему вниманию представлены национальные виды искусства монгольского народа – морин хуур и горловое пение хоомий, включенные в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, – отметил Алдаржавхлан Жуковын.

В концертной программе были представлены выдающиеся произведения монгольского искусства. Также в рамках мероприятия состоялась выставка, посвященная традиционному укладу и кочевой культуре Монголии, а художественная экспозиция познакомила с порт­ретами Чингисхана, Жошы-хана и Субэдэя. В завершение артис­там были преподнесены цветы от Президентов Казахстана и Монголии.