Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO центра в Нур-Султане

Впервые в столице на площадке Международного выставочного центра EXPO с 17 по 21 августа пройдет ярмарка детских товаров “Kids EXPO. Балалар әлемі”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Организатором мероприятия выступит акционерное общество “Национальная компания “QazExpoCongress” при поддержке акимата столицы.

Тематика ярмарки: образование, хобби, отдых, детская культура (журналы, книги и музыка), мир игр (игрушки, игры и поделки), детская мода и одежда, принадлежности и аксессуары, и другие направления.

Столичная ярмарка детских товаров и услуг “Kids EXPO. Балалар әлемі” – идеальная платформа для коммуникаций, объединяющая лидеров рынка товаров и услуг.

Ярмарка позволит объединить представителей книжной, канцелярской, текстильной, образовательной и развлекательной индустрий, товаров и услуг для детей и их родителей на одной площадке.

Участие в ярмарке – это реальные возможности для развития малого и среднего бизнеса, продвижения товаров и услуг, повышения узнаваемости бренда, а также увеличения объема продаж.

Главное преимущество участия в мероприятии заключается в том, что для экспонентов и посетителей организуют специальную деловую и культурную программу мероприятий, где будут дискуссионные площадки с казахстанскими и международными экспертами, обучающие тренинги и мастер-классы, концертная программа, показы детской и школьной одежды.

В качестве поддержки и развития индустрии детских и школьных товаров и услуг планируется проводить ярмарку на ежегодной основе. Пройти регистрацию и получить подробную информацию можно, пройдя по ссылке: www.expokids.kz.