Юлия Галышева выиграла этап Кубка мира в параллельном могуле Спорт 618 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Казахстанская спортсменка Юлия Галышева стала победительницей этапа Кубка мира в финской Руке в параллельном могуле, сообщает Kazpravda.kz.



Наша атлетка дошла до полуфинала, где ее соперницей стала олимпийская чемпионка Ванкувера, бронзовый призер Олимпиады в Сочи американка Ханна Кирни. В упорной борьбе казахстанка вырвала у нее победу, а потом в финале выиграла и у серебряного призера Олимпиады в Сочи Хлои Дюфур-Лапуан из Канады.



Здесь же, в Финляндии, выступала и наша мужская сборная. Дмитрий Рейхерд стал 19-м, Павел Колмаков – 27-м, а Дмитрий Бармашов – 34-м.

