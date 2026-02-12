Юным спортсменам – лучшие условия! Хорошая новость 17 февраля 2026 г. 0:00 125 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В Талдыкоргане прошло торжественное открытие первого в регионе специализированного зала художественной гимнастики, отвечающего современным стандартам. фото автора Отметим, что всего в области Жетысу с момента ее создания было построено и модернизировано 39 объектов спорта. Среди них – волейбольная база с жильем для спортсменов, Центр настольного тенниса, ледовая арена и теперь – современный зал художественной гимнастики. Радостью с журналистами поделилась тренер Елена Беликова: – Раньше мы арендовали площадки в других спорткомплексах, что было неудобно. Сегодня наша мечта сбылась. В новом зале предусмотрены потолки высотой 14 метров, специальный деревянный пол и гимнастический ковер для профилактики травм. Это вдохновляет нас работать еще усерднее. Об эффективности предстоящих тренировок сказала и 10-летняя гимнастка Анастасия Теряева. – До этого дня низкие потолки мешали выполнять сложные элементы. Теперь пространство позволяет совершенствовать технику и стремиться к званию мастера спорта, – подчеркнула она. – Новый зал – просторный и светлый. Верю, что благодаря этим условиям мы сможем достойно представлять Казахстан на международных соревнованиях, – подхватила ее подруга, кандидат в мастера спорта Аяна Мурат. Не скрывала эмоций и Гульжанат Ументаева, мама одной из гимнасток: – Моя дочь занимается гимнастикой с четырех лет. Мы счастливы, что в Талдыкоргане появился специальный зал. Это большая поддержка для детей и родителей. Уверена, что наших девочек ждут большие победы! Строительство нового объекта началось в феврале 2025 года. Комплекс включает два спортивных зала: один – для художественной гимнастики, второй – универсальный, где можно проводить занятия по волейболу, баскетболу и мини-футболу. На сегодня в Талдыкоргане под руководством профессиональных тренеров художественной гимнастикой занимаются около 200 детей. #Спорт #Талдыкорган #художественная гимнастика