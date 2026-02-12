Юным спортсменам – лучшие условия!

Хорошая новость
125
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане прошло торжественное открытие первого в регионе специализированного зала художественной гимнастики, отвечающего современным стандартам.

фото автора

Отметим, что всего в области Жетысу с момента ее создания было построено и модернизировано 39 объектов спорта. Среди них – волейбольная база с жильем для спортсменов, Центр настольного тенниса, ледовая арена и теперь – современный зал художественной гимнастики.

Радостью с журналистами поделилась тренер Елена Беликова:

– Раньше мы арендовали площадки в других спорткомп­лексах, что было неудобно. Сегодня наша мечта сбылась. В новом зале предус­мотрены потолки высотой 14 метров, специальный деревянный пол и гимнастичес­кий ковер для профилактики травм. Это вдохновляет нас работать еще усерднее.

Об эффективности предстоящих тренировок сказала и 10-летняя гимнастка Анастасия Теряева.

– До этого дня низкие потолки мешали выполнять сложные элементы. Теперь пространство позволяет совершенствовать технику и стремиться к званию мастера спорта, – подчеркнула она.

– Новый зал – просторный и светлый. Верю, что благодаря этим условиям мы сможем достойно представлять Казахстан на международных соревнованиях, – подхватила ее подруга, кандидат в мастера спорта Аяна Мурат.

Не скрывала эмоций и Гульжанат Ументаева, мама одной из гимнасток:

– Моя дочь занимается гимнастикой с четырех лет. Мы счастливы, что в Талдыкоргане появился специальный зал. Это большая поддержка для детей и родителей. Уверена, что наших девочек ждут большие победы!

Строительство нового объек­та началось в феврале 2025 года. Комплекс включает два спортивных зала: один – для художест­венной гимнастики, второй – универсальный, где можно проводить занятия по волейболу, баскетболу и мини-футболу. На сегодня в Талдыкоргане под руководством профессиональных тренеров художественной гимнастикой занимаются около 200 детей.

#Спорт #Талдыкорган #художественная гимнастика

Популярное

Все
Юным спортсменам – лучшие условия!
Лед, скорость и адреналин
Разговор о самом важном
Время исторического выбора
Курильщики поневоле
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Новоселье справили 60 семей
Сразу 31 семья получила ключи от квартир
Дали служебное жилье
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]