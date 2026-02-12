Отметим, что всего в области Жетысу с момента ее создания было построено и модернизировано 39 объектов спорта. Среди них – волейбольная база с жильем для спортсменов, Центр настольного тенниса, ледовая арена и теперь – современный зал художественной гимнастики.

Радостью с журналистами поделилась тренер Елена Беликова:

– Раньше мы арендовали площадки в других спорткомп­лексах, что было неудобно. Сегодня наша мечта сбылась. В новом зале предус­мотрены потолки высотой 14 метров, специальный деревянный пол и гимнастичес­кий ковер для профилактики травм. Это вдохновляет нас работать еще усерднее.

Об эффективности предстоящих тренировок сказала и 10-летняя гимнастка Анастасия Теряева.

– До этого дня низкие потолки мешали выполнять сложные элементы. Теперь пространство позволяет совершенствовать технику и стремиться к званию мастера спорта, – подчеркнула она.

– Новый зал – просторный и светлый. Верю, что благодаря этим условиям мы сможем достойно представлять Казахстан на международных соревнованиях, – подхватила ее подруга, кандидат в мастера спорта Аяна Мурат.

Не скрывала эмоций и Гульжанат Ументаева, мама одной из гимнасток:

– Моя дочь занимается гимнастикой с четырех лет. Мы счастливы, что в Талдыкоргане появился специальный зал. Это большая поддержка для детей и родителей. Уверена, что наших девочек ждут большие победы!

Строительство нового объек­та началось в феврале 2025 года. Комплекс включает два спортивных зала: один – для художест­венной гимнастики, второй – универсальный, где можно проводить занятия по волейболу, баскетболу и мини-футболу. На сегодня в Талдыкоргане под руководством профессиональных тренеров художественной гимнастикой занимаются около 200 детей.