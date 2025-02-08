Юрта в... подземелье Общество 8 февраля 2025 г. 0:01 106 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау Начальник участка № 9 торкет-бетонных креплений рудника Жомарт, полный кавалер ордена «Кенші даңқы» Акбейсен Кайырбеков установил юрту на глубине 660 метров! фото пресс-службы «Казахмыс» Комфортную зону отдыха шахтер обустроил для своих коллег. Рудник Жомарт находится в 200 км от Жезказгана, горняки там работают вахтовым методом, а вдали от дома так хочется уюта. В юрте можно и пообедать, и отдохнуть. Все ее убранство – дело рук Акбейсена Токеновича: на стенах развешаны казахские национальные инструменты, портреты казахских ханов, исторических личностей, ученых. Есть здесь и кресло, по своей форме напоминающее ханский трон. Талантливый горняк родом из поселка Жезды. Как выяснилось, установленные на въезде в поселок скульптуры беркута и горного козла сделаны тоже им. У Акбейсена Токеновича есть и другие идеи по благоустройству места работы, некоторые из них он уже претворил в жизнь. На-гора он разбил небольшой парк с фонтаном, украсил фигурками животных и высадил деревья. Акбейсен Кайырбеков даже отказался от премии, предложенной руководством в качестве вознаграждения за его труд. Как признается сам шахтер, он увлекается трендами мирового туризма и когда услышал, что существуют необычные отели в виде юрт, решил установить что-то похожее и на рабочем месте. Тем более что правильно установленная юрта – по направлению к сторонам света – дает положительную энергетику ее обитателям. Юрту в подземке помогали установить и обустроить всем коллективом, ведь работать под землей – труд нелегкий. В планах у Акбейсена Кайырбекова – разбить еще один парк у нового здания общежития и создать небольшой музей. – Не могу сидеть без дела, – признается он. – Приезжаю на вахту и думаю, как еще можно улучшить условия труда для людей. И коллеги тоже спрашивают: что нового буду делать на этот раз? Людям хочется красоты, уюта, а я могу их создать. Акбейсен Токенович пришел на шахту в 2003 году, когда рудник только начал работать. Трудился бурильщиком, взрывником, 15 лет был проходчиком. Награды известного в регионе шахтера многое говорят о его заслугах, трудовых рекордах. Но творчество для горняка не менее важно. Талантливый самоучка со школы любил уроки истории, изучал ремесло предков, а став взрослым, сам начал создавать скульптуры и картины в национальном стиле. Любовь и заботу о родной земле он прививает и младшему поколению, в том числе сыновьям, которые решили продолжить дело отца. #шахта #юрта #Акбейсен Кайырбеков #рудник Жомарт