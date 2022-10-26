Ювелирные изделия на полмиллиарда тенге контрабандой пытались ввезти в Казахстан

Контрабандные ювелирные изделия на полмиллиарда тенге пытались ввезти из Турции в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Сотрудники Департамента АФМ по городу Астане в столичном международном аэропорту задержали мужчину, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7 178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 кг.

«Данный факт противоречит правилам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения», – разъяснили в агентстве.

Согласно заключению специалистов общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий превысила 560 млн тенге.

Уголовное дело по факту экономической контрабанды направлено в суд.