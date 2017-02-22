​Южными дорогами зимы

В генеральной классификации первенствовал Бен Херманс (BMC Racing), вторым призером стал Руй Кошта (UAE Abu Dabi), третье место занял Фабио Ару. Вместе с Фульсаном и Ару в Омане выступали казахстанцы Алексей Луценко, Андрей Зейц, Никита Стальнов, Даниил Фоминых, Бахтияр Кожатаев и эстонец Танел Кангерт.

Тем временем в Португалии завершилась многодневка «Тур Алгарве». Победу одержал Примож Роглич (Lotto NL-Jumbo), а лучшим в составе «Астаны» был испанец Луис Леон Санчес, занявший в генеральной классификации четвертое место.

«Летучие» лидеры сборной

Лидеры сборной команды Казах­стана по теннису успешно выступили на крупных международных турнирах в США и Катаре. Михаил Кукушкин на Memphis Open с призовым фондом 642 750 долларов, обыграв по пути соперников из Германии, Барбадоса и США, в полуфинальном матче встретился с теннисистом из Грузии Николозом Басилашвили. Кукушкин уступил – 6:7, 1:6 и тут же перебрался в другой американский городок, где в первом круге турнира Delray Beach Open сыграет с хозяином корта Джаредом Дональдсоном.

Ярослава Шведова и Юлия Путинцева выступили в Дохе в турнире Qatar Total Open с призовым фондом 710 900 долларов. Шведова в женском парном разряде вместе с Ольгой Савчук дошла до финала, где казахстанско-украинский дуэт уступил опытным Эбигейл Спирс (США) и Катарине Среботник (Словения) – 3:6, 6:7. Огорчаться об упущенном первом месте тоже времени не было: Шведова отправилась на Dubai Duty Free Tennis Championships и в первом круге уступила Монике Пуиг из Пуэрто-Рико – 3:6, 6:4, 4:6. В Дубае Шведова сыграет и в женском парном разряде с напарницей из Китайского Тайпея. В Объединенных Арабских Эмиратах за награды борется и Юлия Путинцева.

На финишной прямой

В Атырау завершился четвертый тур чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд Нацио­нальной лиги. 15 очков в шести матчах набрали спортсмены команды «Алтай» (Усть-Каменогорск), ставшие победителями тура и еще больше укрепившие свои позиции в общей таблице.

После матчей в Атырау у действующих чемпионов страны – волейболистов «Алтая» – стало 50 очков. Далее идут «ТНК «Казхром» (Хромтау) – 43, «Павлодар» – 42, «Атырау» – 40, «Буревестник-Алма­ты» – 39, «Есиль» (Петропавловск) – 25, «Динамо-Тараз» – 13.

В понедельник в Талдыкоргане стартовал пятый тур чемпионата РК по волейболу среди женских команд Национальной лиги. Напряженная борьба за первое место развернулась между командами «Иртыш-Казхром» (Павлодар, 52 очка) и «Алтай» (Усть-Каменогорск, 51), на третьем месте шли волейболистки «Жетысу», имевшие до матчей в Талдыкоргане 39 очков.