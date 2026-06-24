Криминалист с талантом иллюстратора

Такие крутые криминалисты есть, конечно, и в реальной жизни. Например, американка Лоис Гибсон занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный судебный художник. Ее рисунки по словесному описанию помогли полиции опознать и поймать сотни опасных преступников.

Есть и в правоохранительных органах Приаралья такие специалисты, которым творческий талант помогает в работе. Среди них – криминалист оперативно-криминалистического управления департамента полиции Кызылординской области подполковник полиции Жанабай Сапарбаев.

В списке его основных задач – изучение места происшествия, дифференциация вещественных доказательств, установление обстоятельств преступления и определение личности подозреваемого. Криминалис­тика – одно из важнейших звеньев для эффективного раскрытия, расследования и предупреждения преступ­лений.

– Профессия криминалиста требует особой ответственности, – поделился начальник ОКУ ДП об­ласти полковник полиции ­Адилби Жусупов. – ­Жанабай ­Сапарбаев профессионально решает поставленные задачи, а умение рисовать – безусловный плюс в его работе.

Криминалист создает образ подозреваемых на основе характеристик свидетелей и потерпевших. Развитые зрительная память, наблюдательность, аналитическое мышление и художественный навык помогают ему при составлении фоторобота, детализации места происшествия, восстановления картины преступления.

Рассказывая о себе, Жанабай Сапарбаев был краток. Родился в 1985-м в селе ­Енбекши Шиелийского района. Имеет три высших образования. Трудовую деятельность в органах внутренних дел начинал в 2012 году. За отличную службу отмечен различными наградами.

Рисованием увлекается с детства, развивая твор­ческие способности и по сей день. По словам полицейского, графика позволяет ему расслабиться и обрести душевное равновесие.

– Мне особенно нравится писать портреты людей и создавать графические иллюстрации к литературным произведениям детективного жанра, – признается Жанабай Сапарбаев. – Читая рассказы, я фиксирую на бумаге изображения персонажей, описываемых мест и сцен происшествия. Для читателя изображения помогают лучше понять сюжетную линию и усиливают восприятие книги, так как образы и сюжетные моменты визуализируются, содержание текста еще больше оживляется. А мне такие занятия помогают совершенствоваться и закреплять знания, развивать наблюдательные и художест­венные способности.

Талант кызылординского криминалиста отмечен на высоком уровне. В качестве художника-иллюстратора Жанабай Сапарбаев стал участником республиканского проекта «Серт» – ежегодного литературного конкурса детективных произведений. По итогам первых сезонов конкурса МВД выпустило на двух языках двухтомный сборник и отдельные книги с произведениями казахстанских авторов, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Все сюжеты в них основаны на реальных событиях, связанных с расследованиями и раскрытием сложных преступлений.

Добавлю, герой нашего рассказа – отличный семьянин, глава многодетной семьи. Жанабай вместе с супругой Мадиной растят дочерей Жаннур, ­Балаусу, ­Уласу, Алуу и сына ­Алдияра. Творческий путь отца продолжает Балауса. Ученица 9-класса школы № 264 отлично рисует, посещает кружок изобразительного искусства, не раз отмечена на городских и областных конкурсах рисунков.