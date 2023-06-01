За 126 тонн гнилых овощей из стабфонда, вывезенных на помойку, уволен глава СПК «Байконур»

Расскажем: 26 мая в соц­сетях появились фото­графии, сделанные кем-то из пользователей на полигоне ТБО в Кызылорде. На них – груды порченых овощей, по слухам вывезенных на утилизацию из областного стабилизационного фонда.

Информация, опубликованная в Сети, оказалась верной: именно так «наш­ли своего потребителя» лук, морковь, картофель, капуста, закупленные и заложенные на склады стабфонда для дальнейшего проведения ценовой интервенции на рынке. То есть для продажи народу по стабильно низким ценам.

Не заставила себя ждать и реакция акима области. Нурлыбек Налибаев провел совещание, на котором не только дал оценку работе СПК «Байконур» как оператору стабфонда, но и уволил председателя СПК Самата Ерниязова.

Как подчеркнул в ходе совещания глава региона, инцидент с грудами «проквашенных» овощей вызывал обоснованное недовольство жителей, а заодно продемонстрировал неспособность отдельных крупных чиновников скоординировать работу.

– Зная, что проблема хранения овощей сущест­вует уже давно, корпорации нужно было вместе со своими специалистами рассмотреть способы использования продуктов, имеющихся на складе. А тут, получается, дождавшись, пока 126 тонн овощей стали непригодными, их попросту вывезли на свалку! – возмущенно прокомментировал ситуацию аким области. – Среди нас нет места людям, которые не радеют за общие интересы!

Руководителю же областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгату Дуйсебаеву был объявлен строгий выговор.

Как сообщили в акимате области, по данному инциденту создана специальная комиссия, обстоя­тельства происшествия будут тщательно проверены, чтобы в дальнейшем подобной ситуа­ции не повторилось.

Отметим, что, согласно постановлению Правительства РК, в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) включено 19 видов продуктов. Из осеннего урожая 2023 года установлен объем форвард­ных закупок на условиях предварительной оплаты 3 453,3 тонны сельскохозяйственной продукции, на пополнение стабилизационного фонда выделено 901,6 млн тенге.