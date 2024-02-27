За 3 дня в Казахстане ликвидировали 12 преступных групп скотокрадов

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На всей территории республики МВД проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В операции было задействовано более 4 тысяч сотрудников полиции, а также 400 специалистов управлений сельского хозяйства.

На предмет выявления сбыта похищенного скота и мясной продукции проверены свыше 3,5 тысяч мясных рынков, павильонов и забойных цехов.

– За три дня раскрыта 141 кража скота, за совершение которых задержано 94 человека, в том числе 12 преступных групп. Найдено и возвращено владельцам свыше 360 голов скота. Кроме того, выявлено порядка 800 нарушений в области ветеринарии, а также около 2 тысяч нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных. Работа в данном направлении продолжается, – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

#МВД #преступники #Скотокрады

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