За 3 дня в Казахстане ликвидировали 12 преступных групп скотокрадов

На всей территории республики МВД проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В операции было задействовано более 4 тысяч сотрудников полиции, а также 400 специалистов управлений сельского хозяйства.
На предмет выявления сбыта похищенного скота и мясной продукции проверены свыше 3,5 тысяч мясных рынков, павильонов и забойных цехов.
– За три дня раскрыта 141 кража скота, за совершение которых задержано 94 человека, в том числе 12 преступных групп. Найдено и возвращено владельцам свыше 360 голов скота. Кроме того, выявлено порядка 800 нарушений в области ветеринарии, а также около 2 тысяч нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных. Работа в данном направлении продолжается, – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.