Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
За 45 тысяч тенге довез итальянку от аэропорта до гостиницы таксист в Алматы

Транспортные полицейские установили таксиста, который довез иностранку из аэропорта города Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook Департамента полиции на транспорте.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов, один из горожан сообщил в Линейный отдел полиции в аэропорту Алматы о неустановленном таксисте, который отвез гражданку Италии из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене. Гостья из Италии заплатила за поездку 45 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские быстро установили личность водителя частного такси. Им оказался 48-летний житель Алматинской области.

«Мужчина, назойливо приставая, ввел в заблуждение иностранку, взяв завышенную оплату за проезд из аэропорта до гостиницы, расположенной по улице Богенбай батыра. Водитель возместил ущерб.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 административной статьи «Приставание в общественных местах», – резюмировал полковник полиции Мадияр Айтуганов.

Еще один подобный факт имел место в Караганде. Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Караганда-Пассажирская установили и задержали мужчину 1969 года рождения, который предлагал услуги по продаже железнодорожных билетов и посадке в поезд без билетов.

Было установлено, что мужчину ранее наказывали за аналогичное правонарушение. В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 449 КоАП с наложением штрафа в 10 МРП (30 630 тенге).

С начала текущего года транспортные полицейские на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны за различные административные правонарушения привлекли к ответственности 25 746 человек, в том числе за приставание в общественных местах – 1 059, из них 251 нелегального таксиста.

 

Популярное

Все
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Когда доходы ниже средних
Дорогу молодым
К архитектуре интеллектуального архива
Льется жижа из-под крана
Обещанного три года ждут?
Названа причина обрушения школы в Кызылординской области
Укрощение инфляции
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Рабочие места для горожан
С юности – острословы
Плыви, беги, крути
Ни дня без наград
В поддержку бездомных животных
Ньюкасл в… стакане воды?
Особый подход
Итоги созидательной синергии
В копилке «серебро» и «бронза»
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
К вопросу о регистрации политических партий
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
США готовы помочь Казахстану с возвратом похищенных активов
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Происшествия , Крупные ДТП
Автобус с вахтовиками перевернулся в Павлодарской области: …
Происшествия
12 автомобилей с туристами увязли в грязи близ мечети "Беке…
Происшествия , Видеогалерея
Гулявших по карнизу на 10 этаже детей сняли на видео в Актау
Происшествия
Мужчина на джипе давил лошадь в Алматинской области: об инц…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]