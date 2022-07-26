За 45 тысяч тенге довез итальянку от аэропорта до гостиницы таксист в Алматы

Транспортные полицейские установили таксиста, который довез иностранку из аэропорта города Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook Департамента полиции на транспорте.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов, один из горожан сообщил в Линейный отдел полиции в аэропорту Алматы о неустановленном таксисте, который отвез гражданку Италии из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене. Гостья из Италии заплатила за поездку 45 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские быстро установили личность водителя частного такси. Им оказался 48-летний житель Алматинской области.

«Мужчина, назойливо приставая, ввел в заблуждение иностранку, взяв завышенную оплату за проезд из аэропорта до гостиницы, расположенной по улице Богенбай батыра. Водитель возместил ущерб.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 административной статьи «Приставание в общественных местах», – резюмировал полковник полиции Мадияр Айтуганов.

Еще один подобный факт имел место в Караганде. Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Караганда-Пассажирская установили и задержали мужчину 1969 года рождения, который предлагал услуги по продаже железнодорожных билетов и посадке в поезд без билетов.

Было установлено, что мужчину ранее наказывали за аналогичное правонарушение. В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 449 КоАП с наложением штрафа в 10 МРП (30 630 тенге).

С начала текущего года транспортные полицейские на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны за различные административные правонарушения привлекли к ответственности 25 746 человек, в том числе за приставание в общественных местах – 1 059, из них 251 нелегального таксиста.