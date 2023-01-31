За 5 часов пришили руку парню столичные врачи

Происшествия, Здравоохранение
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В Астане врачи городской многопрофильной больницы №2 в буквальном смысле заново пришили руку парню, которую ему оторвало на производстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт управления общественного здравоохранения столицы.

Фото: пресс-служба управления общественного здравоохранения Астаны

7 января 22-летний пациент экстренно поступил в больницу с тяжелыми травмами. Правая рука у молодого человека была практически отделена на уровне верхней части плеча.

Операция проводилась двумя бригадами в 2 этапа. На первом этапе ангиохирурги сшивали сосуды для восстановления кровотока, вторым этапом травматологи сшили мышцы, нервы, сухожилия и кость.

«Операция длилась около 5 часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы, насколько это возможно. В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудисто-нервного пучка, шов накладывался на все мышцы, потому что отрыв конечности был полный. Изначально шансы на то, что мы спасем руку, и ее функция восстановится, были минимальными. И мы очень рады, что всё закончилось благополучно», – рассказал врач-ангиохирург Дастан Сабырұлы.

Сейчас пациент проходит курс реабилитации, врачи продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки, оказывают консультации и дают рекомендации по применению различных методик.

«Нам удалось провести операцию так, чтобы реабилитация прошла гораздо быстрее. Все срослось, и ничего на данный момент парня не беспокоит», – сообщил врач-травматолог Алимжан Дуйсенбаев.

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