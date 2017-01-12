Общество
За чей счет в Астане построят новые теплые остановки
Жания Уранкаева
В этом году в Астане планируют строительство 200 новых теплых остановок. Об этом в кулуарах общественного слушания по развитию транспортного комплекса столицы рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

На данный момент в столице действуют 27 теплых остановок, строительство которых велось с 2015 года.  

"В течение этого года планируется строительство порядка двухсот теплых остановок, преимущественно за счет частных инвестиций. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами, отрабатывается эскиз, проводится работа по выделению необходимых земельных участков. После утверждения основных параметров остановочных комплексов начнется реализация этого проекта.  Если мы устанавливаем порядка 200 остановок, из бюджета будут оплачены 55 штук, остальные за счет частных инвестиций. С нашей стороны будет также выделение земельного участка на определенный срок, остальные расходы лягут на инвесторов", – проинформировал спикер.


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Также руководитель Управления пассажирского транспорта столицы рассказал о том, что остановочные комплексы будут трехуровневыми. 

"В самых крупных будет место для ожидания пассажиров, торговый павильон, платный туалет и, возможно, пункт полиции. Средний комплекс будет без пункта полиции, малый предполагает павильон для пассажиров и небольшую торговую точку.  Эскиз комплексов, возможно, будет опубликован – для обсуждения дизайна с горожанами", – уточнил он.

Кроме того, Бекмырза Игенбердинов обратился к жителям с просьбой бережно относиться к общественному имуществу. 

"Каждые 2–3 дня наши сотрудники выезжают и ведут мониторинг теплых остановок, осуществляют их помывку. Мы призываем жителей проявить высокую культуру поведения в связи с тем, что ломание стекол и разбрасывание мусора ведется горожанами. Сейчас вводится дополнительное усиление видеонаблюдения остановок, мы прорабатываем вопрос интеграции с ДВД, чтобы ближайший патруль мог вовремя отреагировать и принять меры", – резюмировал он.

Напомним, что первую теплую остановку в Астане  презентовали в октябре 2015 года. Стоимость проекта теплой остановки составила 11 млн тенге. Тогда большинство пользователей соцсетей раскритиковали проект теплых остановок, посчитав, что цена не соответствует качеству.

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