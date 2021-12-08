За хищение и вымогательство опасных инфекционных патогенов введут уголовную ответственность в РК

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О биологической безопасности Республики Казахстан» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, законопроект разработан впервые для правового регулирования области обеспечения биологической безопасности.
Целью законопроекта является ранее выявление и предотвращение биологических угроз. В частности, предусматривается определение уполномоченного органа, координация и межведомственное взаимодействие государственных органов в области биологической безопасности, определение их компетенций, а также компетенций Правительства Республики Казахстан.
Кроме того, предлагается ситуативное определение координирующей роли заинтересованных государственных органов, задействованных в обеспечении биологической безопасности, при чрезвычайных ситуациях, в условиях режима военного положения и в рамках военной безопасности и обороны, в целях противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения биологической безопасности охраняемых лиц и объектов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
Предусмотрено и создание Единой государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности в целях централизованного учета и мониторинга в области биологической безопасности, обмена информацией между государственными органами для выработки скоординированных мер реагирования и обеспечения биологической безопасности на территории Республики Казахстан. Результатом создания такой системы станет формирование систем прогнозирования, управления биологическими рисками.
Также вводится получение разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект, прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия, независимо от их форм собственности, а также социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов.
Поправками предусматривается усиление ответственности за правонарушения в сфере обращения с патогенными биологическими агентами. В частности, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обращение с патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, без соответствующего разрешения, с установлением меры ответственности в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Также вводится уголовная ответственность за хищение либо вымогательство патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания, с установлением меры ответственности в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.