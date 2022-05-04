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За хищения и поборы осудили начальника Павлодарской дистанции сигнализации и связи

За превышение должностных полномочий и хищения из бюджета осудили начальника Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Сотрудники территориального департамента АФМ по Павлодарской области выявили факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО "НК "КТЖ" С.И. Тусуповым и хищения им бюджетных денег.

"Тусупов в группе с С.М. Иманбек и Т.М. Сарсембиновым в 2016-2021 годы, превышая свои должностные полномочия, на системной основе незаконно собирали деньги с работников.

Также осужденный заключал договоры на ремонт АТС (автоматическая телефонная станция – прим. ред.), работы по которым фактически не были выполнены. За подпись в актах выполненных работ Тусупов получал денежные вознаграждения", - рассказали в агентстве.

Судом города Павлодара С.И. Тусупов, С.М. Иманбек и Т.М.  Сарсембинов признаны виновными и приговорены к различным видам наказания.

 

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