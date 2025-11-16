Фото: ДП на транспорте МВД РК

По данным управления полиции на транспорте, в сентябре текущего года был задержан ранее судимый 27-летний алматинец, работник грузового отдела одной из авиакомпаний. Как установило следствие, в период с мая по июль мужчина, пользуясь служебным положением, систематически похищал смартфоны известной марки, поступавшие в грузовом потоке из Стамбула в аэропорт Алматы.

Всего похищено 33 мобильных телефона, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила 7,6 млн тенге. В ходе досудебного расследования ущерб был возмещен в полном объеме.

Постановлением Турксибского районного суда города Алматы обвиняемый признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.