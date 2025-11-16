За кражу смартфонов в аэропорту Алматы осужден сотрудник авиакомпании

Криминал
125
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Транспортными полицейскими раскрыта серия краж дорогих мобильных телефонов в алматинском аэропорту, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП на транспорте МВД РК

По данным управления полиции на транспорте, в сентябре текущего года был задержан ранее судимый 27-летний алматинец, работник грузового отдела одной из авиакомпаний. Как установило следствие, в период с мая по июль мужчина, пользуясь служебным положением, систематически похищал смартфоны известной марки, поступавшие в грузовом потоке из Стамбула в аэропорт Алматы.

Всего похищено 33 мобильных телефона, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила 7,6 млн тенге. В ходе досудебного расследования ущерб был возмещен в полном объеме.

Постановлением Турксибского районного суда города Алматы обвиняемый признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

#Алматы #аэропорт #кража #мобильные телефоны

Популярное

Все
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный проект объединил 12 стран и многомиллионную аудиторию
Дастан Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана
В Узбекистане прошли показы казахстанских фильмов
Еркебулан Дайыров стал лауреатом Международной премии «Наследие будущего»
Токаев прибыл в конгресс-центр Ташкента для участия в консультативной встрече глав государств ЦА
Синнер и Алькарас сыграют в последнем финале года
Токаев: Наша цель – укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного развития, сотрудничества, мира и процветания
Нужно объединить усилия по привлечению в регион передовых технологий по добыче редкоземельных металлов – президент
Токаев: "Вопрос водной безопасности становится все более актуальным для региона"
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии: О чем договорились президенты
Глава государства: "Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии"
Глава государства подчеркнул важность усиления роли Совета национальных координаторов
Президент предложил продвигать единый туристический бренд Центральной Азии
ИИ в театре: премьеру антинаркотического спектакля представили в Астане
За кражу смартфонов в аэропорту Алматы осужден сотрудник авиакомпании
Дзюдоисты Казахстана завоевали по два "золота" и "бронзы" в первый день Сурдлимпийских игр
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
В СКО ограничено движение транспорта
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу

Читайте также

Занимавшаяся сводничеством под видом такси ОПГ раскрыта в К…
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Задержаны подозреваемые в серии краж в Жезказгане
Задержан член ОПГ Камчыбека Кольбаева

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]