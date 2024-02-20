Пьяного лжетеррориста арестовали в Астане

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Анонимное сообщение об акте терроризма поступило ночью в столичный департамент полиции, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По данным ДП, анонимом оказался 50-летний житель Астаны.

- По результатам медицинского освидетельствования, у него выявлена легкая степень алкогольного опьянения. Проводится досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП города, - сообщили в полиции. 

Полицейские отмечают, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

#арест #аноним #лжетеррорист

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