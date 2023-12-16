За неделю тенге укрепился к доллару

Банки и финансы
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

При этом казахская валюта заметно ослабла к евро и рублю, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком на выходные, таковы:

доллар – 457,44 тенге, что на 0,17 тенге меньше, чем было неделей ранее.

евро – 501,26 тенге, сразу плюс 8,19 тенге к прошлым выходным.

рубль – 5,11 тенге, на 0,12 тенге больше курса на 9-11 декабря.

«В разные стороны валюты двинулись на фоне решений и заявлений центробанков. И ФРС США, и ЕЦБ на этой неделе оставили свои ставки без изменений. Но американский регулятор дал понять, что готов на смягчение политики в следующем году, а европейский – наоборот подтвердил, что намерен сохранять относительно жесткий подход», - говорится в сообщении DataHub.

Российский ЦБ, в свою очередь, сегодня поднял ставку до 16%. Теперь она выше, чем у нас.

#доллар #рубль #Евро #курс тенге

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