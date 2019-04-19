​За помощью – в Центр занятости

По словам отца шестерых детей инвалида III группы Айбека Канапиянова, оставшись без работы, он обратился в городской Центр занятости, где ему помогли устроиться в общественную организацию Sunrise Group.

– «Наша организация занимается поддержкой инвалидов по зрению. Я, как социальный работник, провожу ежедневный обход людей с ограниченными возможностями, проверяю, все ли у них в порядке, нужны ли лекарства. Далее передаю все их пожелания руководству. Работа несложная, но считаю, что очень ответственная, – рассказал он.

В свою очередь мама пятерых детей инвалид I группы Асель Жахина устроилась скульптором в общественное объединение инвалидов «Ақниет Үміті».

– В нашем цехе вся продукция изготавливается руками людей, имеющих инвалидность. Мастера работают с мрамором, гипсом, глиной и металлом. Все мы официально трудоустроены и являемся налогоплательщиками, пенсионные отчисления тоже идут. Такого рода работа помогает людям с ограниченными возможностями пройти социализацию и соответствующую адаптацию, – подчеркнула женщина.

Стоит отметить, что выпускники вузов и колледжей, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, могут принять участие в молодежной прак­тике, которая дает возможность получить первый опыт работы по профессии. К примеру, выпускница колледжа Ардак Серик стала переводчиком в общественном фонде United Citizenz Found.

– Помимо переводов и издания книг, мы обучаем детей из малоимущих многодетных семей иностранным языкам. Молодежная практика стала для меня возможностью реализовать свой потенциал, не имея опыта в этой профессии, – рассказала она.

Ранее в Алматы была принята специальная программа «Бақытты отбасы» по комплексной поддерж­ке малообеспеченных многодетных семей города. Она включает льготную ипотеку, стипендии для школьников и студентов, бесплатный детский сад для многодетных малоимущих семей, начиная со второго ребенка, трудоустройство, открытие специализированного Центра матери и другое.

В управлении социального благосостояния напомнили, что любой безработный горожанин может получить работу, обратившись в Центр занятости населения Алматы. Для этого соискателю необходимо иметь удостоверение личности и городскую прописку.